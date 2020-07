Champions League und Europa League: UEFA lässt keine Zuschauer bei Finalturnieren zu

Wenn am 10. August die Europa League mit einem Finalturnier in Deutschland (Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen) fortgesetzt wird und die Champions League mit ihrem Turnier am 12. August in Lissabon nachzieht, werden keine Zuschauer bei den Spielen erlaubt sein. Somit steigen auch die beiden Endspiele der Champions League (23. August, im Estadio da Luz in Lissabon) und der Europa League (21. August, im Rheinenergiestadion in Köln) erstmals ohne Publikum . Das bestätigte nun die UEFA in einer Mitteilung. Beide europäischen Wettbewerbe wurden aufgrund der Corona-Pandemie in den Sommer verschoben. Alle Spiele ab dem Viertelfinale werden ohne Rückspiel in nur einer Partie entschieden.

Am Freitag findet für beide Wettbewerbe die Auslosung für das Viertelfinale und Halbfinale statt. In der Königsklasse stehen noch vier Achtelfinal-Rückspiele aus, darunter auch das Spiel der Bayern gegen FC Chelsea. Das Rückspiel geht am 7. oder 8. August in München über die Bühne. Auch in der Europa League finden alle noch ausstehenden Rückspiele des Achtelfinals in den heimischen Stadien statt. Ausnahme sind die Partien FC Getafe gegen Inter Mailand sowie AS Rom gegen FC Sevilla, die wegen der Corona-Pandemie noch gar angepfiffen wurden. Diese finden am 5./6. August in Deutschland statt, in einem K.o-Spiel, ebenfalls ohne Zuschauer.