Fortsetzung von Champions League und Europa League: UEFA plant weiter mit zwei Szenarien

Die Europäische Fußball-Union plant weiter zwei Szenarien zum Abschluss der Champions League und Europa League trotz der Coronavirus-Pandemie. Entweder sollen die Europapokal-Partien parallel zu den wieder gestarteten nationalen Ligen gespielt werden - oder im Anschluss im August , teilte die UEFA im Anschluss an die Sitzung des Exekutivkomitees am Donnerstag mit. Die Ligen haben weiterhin Vorrang. Von einem Abbruch des Europapokals ist aber nicht die Rede.

Aus deutscher Sicht muss der FC Bayern noch sein Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen den FC Chelsea austragen (Hinspiel: 3:0). RB Leipzig qualifizierte sich für das Viertelfinale, Borussia Dortmund hingegen schied aus. In der Europa League stehen die Achtelfinal-Rückspiele von Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg aus.

Zuletzt war über ein mögliches Champions-League-Finale am 29. August spekuliert worden. Das Endspiel der Europa League könnte dann am 27. August ausgetragen werden. Offiziell wurden diese Termine am Donnerstag nicht bestätigt. Die Austragungsorte mit Istanbul für die Königsklasse und Danzig stehen bislang aber nicht infrage.