Vier England-Teams in europäischen Endspielen - Eindruck der Dominanz täuscht

Es passiert Historisches in dieser Woche. Zum ersten Mal treffen in den Finals der Europa League und der Champions League vier Mannschaften aus dem gleichen Land aufeinander, und zwar aus England. An diesem Mittwoch spielen der FC Arsenal und der FC Chelsea in Baku in Aserbaidschan den Gewinner des kleineren der beiden internationalen Wettbewerbe aus. Am Samstag streiten in Madrid der FC Liverpool und Tottenham Hotspur um den Sieg in der Königsklasse. Logisch, dass von einer neuen englischen Dominanz gesprochen wird. Doch stimmt das wirklich? Bricht tatsächlich gerade eine Epoche der englischen Vormachtstellung an?