Europacup-Turniere: Klubs tragen Trikots mit Dankes-Botschaft– Schweigeminute für Corona-Opfer

Europas Top-Vereine wollen zum Start der UEFA-Turniere mit besonderen Aktionen im Rahmen der Spiele den Menschen danken, die während der Corona-Pandemie in systemrelevanten Berufen gearbeitet haben. "Ich freue mich, dass unsere Wettbewerbe zurück sind, aber wir dürfen nicht die Leute vergessen, deren Einsatz und persönliche Aufopferung uns die Möglichkeit gegeben haben, wieder zu spielen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin am Montag.

Kimmich und Co. bedanken sich in UEFA-Video bei Corona-Pflegekräften

Menschen in Pflegeberufen, medizinisches Personal, Lkw-Fahrer oder Supermarkt-Angestellte – in einem dazu von der UEFA veröffentlichten Video bedankten sich Stars wie Joshua Kimmich vom FC Bayern München oder Sergio Ramos von Real Madrid bei diesen Menschen. Danke wird deshalb laut UEFA auch das Wort sein, das für die Wettbewerbe in der Champions League und der Europa League der Männer und Frauen auf den Trikots stehen soll.

Jedes Team darf sich die Sprache, in der es darauf gedruckt wird, selbst aussuchen. Außerdem werden die Mannschaften bei den 16 Spielen im August in den verschiedenen Wettbewerben vor Anpfiff eine Minute lang der Opfer der Pandemie gedenken.

Bei den Europacup-Turnieren: Auch "Black Lives Matter"-Aktionen erlaubt

Zudem will die UEFA den Klubs auch die Möglichkeit geben, sich an den aktuellen "Black Lives Matter"-Protesten zu beteiligen. Die Kapitäne der Mannschaften tragen eine Binde mit der Aufschrift der Anti-Rassismus-Kampagne des Verbandes "Say No to Racism". Zudem ist es den Mannschaften gestattet, vor den Partien für die "Black Lives Matter"-Bewegung auf die Knie zu gehen.