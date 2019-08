Fans der beiden deutschen Top-Teams FC Bayern und Borussia Dortmund kommen mit Blick auf die kommende Saison der Champions League kaum um ein Abonnement des Pay-TV-Senders Sky herum - zumindest dann, wenn sie die Gruppenspiele ihres Lieblingsteams live und in voller Länge erleben wollen. So zeigt Sky vier der sechs BVB-Gruppenspiele, bei den Münchnern sind es gar fünf von sechs Spielen. Einzig den Auftritt der Bayern am 1. Oktober beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur gibt es komplett nur bei DAZN. Bei den Dortmundern gingen die Rechte an den Partien am 5. November gegen Inter Mailand und am 10. Dezember gegen Slavia Prag an den Streamingdienst. So übertragen Sky und DAZN die Champions League:

DAZN oder Sky? Alle Champions-League-Spiele im Überblick © DAZN/imago images/Mandoga Media

Das ergab das zwischen den beiden übertragenden Anbietern vereinbarte "Picking System". Gemäß dieses Prozederes hatte DAZN am zweiten, vierten und sechsten Spieltag der Gruppenphase des Erstzugriffsrecht auf die Begegnungen am Dienstag und konnte auswählen, welche Partie live und exklusiv in voller Länger gestreamt wird. Sky hatte dieses Recht an allen anderen Spieltagen sowie bei sämtlichen Mittwochspielen - und konnte damit verhindern, dass DAZN das etwaige Topspiel zeigen kann.

Generell gilt: Auch in dieser Saison sind alle 138 Champions-League-Spiele in Deutschland live zu sehen. DAZN zeigt 110 Partien live (104 exklusiv und in voller Länge), Sky überträgt 34 Paarungen (28 exklusiv und in voller Länge). Zudem bietet der Pay-TV-Sender an jedem Spieltag und von allen gleichzeitig stattfindenden Begegnungen die etablierte Konferenz an. Nach Spielende sind die Highlights aller Partien bei beiden Anbietern im Angebot.

