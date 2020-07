Champions League: FC Bayern droht im Viertelfinale Duell mit FC Barcelona - Leipzig gegen Atletico

Das Viertelfinale der Champions League ist ausgelost! Am Freitagmittag wurden in Nyon die Lose gezogen - obwohl noch einige Achtelfinal-Partien auszuspielen sind. Und es einige Kracher-Duelle, die Losfee Paulo Sousa zog. Er selbst gewann die Champions League übrigens zweimal: 1996 mit Juventus Turin, 1997 mit Borussia Dortmund.

Der FC Bayern oder der FC Chelsea, die sich noch im Achtelfinal-Rückspiel (das Hinspiel gewannen die Bayern 3:0) gegenüberstehen, treffen im Viertelfinale auf den FC Barcelona oder den SSC Neapel . Nach den Hinspiel-Ergebnissen (Barcelona spielte in Neapel 1:1) würde es also zum Duell des deutschen Double-Siegers gegen Barca kommen. Auch RB Leipzig hat ein schweres Los erwischt. Die Sachsen treffen in jedem Fall auf Atletico Madrid. Real Madrid oder Manchester City treffen entweder auf Olympique Lyon oder Juventus Turin. Tuchels Paris Saint-Germain trifft auf Atalanta Bergamo.

Final-Turnier der Champions League in Lissabon

Das Viertelfinale steigt vom 12. bis zum 15. August in Lissabon. Die zeitgenaue Ansetzung erfolgt im Nachgang der Auslosung. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die UEFA den sonst üblichen Modus geändert. Alle Partien ab dem Viertelfinale werden in Turnierform an einem Ort ausgetragen. Den Zuschlag erhielt die portugiesische Hauptstadt. Am 18. und 19. August werden die Halbfinals ausgetragen - das Finale steigt am 23. August. Alle Partien finden ohne Fans als Geisterspiele statt.