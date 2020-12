Als Gruppensieger fix: Das sind die möglichen Achtelfinal-Gegner von Bayern, Liverpool und Co.

Das Ende der Rekord-Siegesserie in der Champions League hatte für den FC Bayern München keine sportliche Relevanz. Beim 1:1 bei Atlético Madrid am Dienstag musste das Team von Trainer Hansi Flick erstmals nach 15 Spielen wieder Punkte in einem Spiel der Königsklasse abgeben. Doch der spanische Kontrahent in der Gruppe A war schon abgehängt, der erste Platz für den amtierenden Champion sicher. Zeitgleich sicherte sich der FC Liverpool, Sieger von 2019, in seiner Gruppe ebenfalls den Spitzenplatz. Seit Mittwoch stehen auch einige Gruppenzweiten fest - der SPORTBUZZER zeigt, mit welchen Achtelfinal-Gegnern es Bayern und Liverpool sowie die weiteren fixen Gruppensieger FC Chelsea und Manchester City zu tun bekommen könnten.

