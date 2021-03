Champions League: FC Bayern gegen Lazio Rom live im TV und Online-Stream sehen

Allzu große Sorgen müssen sich die Fans des FC Bayern nicht mehr machen: Nach dem deutlichen 4:1 (3:0) im Hinspiel bei Lazio Rom ist das Rückspiel am Mittwochabend (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) in der Allianz Arena kaum mehr als ein Pflichtaufgabe. Vier Tore müssten die Römer mindestens schießen, um die Bayern noch aus dem Wettbewerb zu hauen – vorausgesetzt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick trifft nicht selber.

Trotz der sehr guten Ausgangslage warnte Bayern-Flügelstürmer Leroy Sané aber davor, die Aufgabe zu unterschätzen: "Nur weil wir einige Tore im Hinspiel geschossen haben, heißt es nicht, dass wir komplett durch sind", so der 25-Jährige. Man habe schon verrückte Dinge in der Champions League gesehen. Allerdings müsste Lazio Historisches schaffen: Noch nie ist eine Mannschaft weitergekommen, wenn sie einen Rückstand von drei Auswärtstoren oder mehr aus dem Hinspiel aufholen musste. Trainer Simone Inzaghi beteuerte dennoch: "Wir haben über die Jahre viel gearbeitet, um Spiele wie am Mittwochabend zu spielen und werden nach München fahren, um unser Bestes zu geben."