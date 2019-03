Geheimpläne für die Super League: Wird die Champions League massiv verändert?

Die Einführung einer europäischen Super League ist offenbar noch lange nicht vom Tisch. Wie die Bild berichtet, unterbreiteten die Vertreter der European Club Association (ECA) bei ihrem Treffen mit der UEFA-Spitze am vergangenen Dienstag einen Vorschlag zur Reform der Champions League. Demnach soll die Königsklasse von 2024 an in einem dreistufigen Ligensystem ausgespielt werden, mit Auf- und Abstieg zwischen den Ligen. Der Sieger - eine Art Klub-Europameister - wird unter den 32 Mannschaften gekürt, die in der Liga A prinzipiell nach dem bestehenden Format spielen. Die Europa League und die neue Europa League 2 sollen darunter integriert werden.