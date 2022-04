Am vergangenen Wochenende setzte es für den FC Chelsea eine überraschend deutliche Heimpleite gegen den FC Brentford. Das Team um die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner verlor im eigenen Stadion mit 1:4. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist man also auf Wiedergutmachung aus. Aus dem Titelkampf in der Premier League haben sich die "Blues" längst verabschiedet, Liverpool und Manchester City sind weit enteilt. Die Königsklasse ist neben dem FA-Cup die einzige Chance, noch einen großen Titel zu gewinnen.

