Das 3:1 im Hinspiel sorgt beim FC Liverpool vor dem zweiten Vergleich mit Benfica Lissabon im Champions-League-Viertelfinale am Mittwoch (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) für Optimismus im Lager der "Reds". Die Schützlinge von Jürgen Klopp gehen ohnehin als Favorit ins Duell mit den Portugiesen, ließen am Wochenende aber einige Körner: Im Premier-League-Topspiel gegen Manchester City lieferte sich Liverpool einen unterhaltsamen Schlagabtausch, an dessen Ende ein 2:2 stand. In Englands Eliteliga bedeutet das für Liverpool weiterhin bei einem Zähler Rückstand auf die Citizens den zweiten Platz und ein spannendes Titelrennen – und zugleich einen erhöhten Kräfteverschleiß.

