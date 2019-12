FC Liverpool mit Pleite gegen Salzburg raus – Das kann am Dienstag in der Champions League passieren

Alle Augen auf das Duell zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Liverpool (18.55 Uhr, DAZN) am Dienstag! Dem unangefochtenen Spitzenreiter der englischen Premier League und Titelverteidiger der Champions League droht das vorzeitige Aus in der Königsklasse. Die Elf des deutschen Trainers Jürgen Klopp darf sich keine Niederlage gegen das Team um Stürmer-Youngster Erling Haaland erlauben. Bei einem gleichzeitigen Punktgewinn des SSC Neapel im Parallel-Spiel gegen den KRC Genk wäre Liverpool raus.

Borussia Dortmund hat das Weiterkommen dagegen nicht mehr in der eigenen Hand. Durch die 1:3-Niederlage gegen den FC Barcelona am vorletzten Spieltag muss der BVB auf einen Patzer des punktgleichen Inter Mailand bei Barca hoffen – und gleichzeitig gegen Slavia Prag mehr Punkte holen als die Italiener gegen die Katalanen. Auch in der Gruppe des bereits für die K.-o.-Runde qualifizierten RB Leipzig kann es noch mal spannend werden.

Der SPORTBUZZER blickt auf die Konstellationen des Champions-League-Dienstags:

Gruppe E Red Bull Salzburg (7 Punkte) – FC Liverpool (10) (18.55 Uhr) SSC Neapel (9) – KRC Genk (1) (18.55 Uhr) Der SSC Neapel hat die komfortabelste Ausgangslage: Bei einem Punktgewinn im Heimspiel gegen den belgischen Vertreter aus Genk ist die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti in jedem Fall für das Achtelfinale qualifiziert. Bei einer Niederlage muss Napoli hoffen, dass Salzburg sein Heimspiel gegen Liverpool nicht gewinnt. In der österreichischen Großstadt könnte Liverpool sein Waterloo erleben: Bei einer Pleite und einem Neapel-Punktgewinn ist die Klopp-Elf, immerhin Titelverteidiger, ausgeschieden. Möglich macht dies dann der sogenannte Dreiervergleich, in dem Salzburg dann als Zweiter hinter den Italienern die bessere Tordifferenz als Liverpool aufweisen würde. Salzburg um Youngster Haaland könnte sogar noch Tabellenführer werden: Verliert Neapel und gewinnen die Österreicher (mit einem Tor Differenz bis 4:3 und ab zwei Toren aufwärts), liegen sie dank des gewonnenen direkten Vergleichs (3:4 im Hinspiel) vor den Reds.

Salzburg-Trainer Marsch: Haaland kann Europa dominieren

Gruppe F Borussia Dortmund (7) – Slavia Prag (2) (21 Uhr) Inter Mailand (7) – FC Barcelona (11) (21 Uhr) Der BVB muss angesichts der Konstellation auf ein Wunder hoffen, um nicht zur Winterpause als Tabellen-Dritter in die Europa League „abzusteigen“. Der direkte Vergleich gegen das punktgleiche Inter Mailand ist verloren (0:2, 3:2) – somit muss Dortmund in jedem Fall mehr Punkte als die Mailänder holen. Gewinnen sowohl der BVB als auch die Italiener, ist der BVB raus. Barcelona ist bereits Gruppensieger, Prag ausgeschieden.

Gruppe G Benfica Lissabon (4) – Zenit St. Petersburg (7) (21 Uhr) Olympique Lyon (7) – RB Leipzig (10) (21 Uhr) In dieser Gruppe ist noch ein Ticket zu haben – RB Leipzig steht bereits als Achtelfinalist fest. Kurios: Olympique Lyon kann am Dienstag noch sowohl den Gruppensieg (bei einem Sieg über Leipzig), Platz zwei (Remis gegen Leipzig, St.-Petersburg-Niederlage gegen Lissabon) oder Europa-League-Platz drei (Remis gegen Leipzig, Remis zwischen St. Petersburg und Lissabon) erreichen. Sogar ein Komplett-Aus auf Platz vier (Niederlage gegen Leipzig, Lissabon-Sieg gegen St. Petersburg) ist noch möglich. Durch die kuriose Gruppen-Konstellation könnte es am Ende sogar in zwei Varianten auf einen Dreiervergleich ankommen: Gewinnen sowohl die Franzosen als auch die Russen, ist Lyon als Gruppenerster vor Leipzig qualifiziert. St. Petersburg rutscht wegen der Bilanz in den Spielen gegen Leipzig und den französischen Spitzenklub auf Platz drei ab. Lissabon kann Platz zwei nicht mehr erreichen – falls Benfica und Leipzig gewinnen, hätten hinter RB alle Teams sieben Punkte: Lyon würde im Dreiervergleich auf Platz vier abrutschen, St. Petersburg sich Platz zwei sichern und Benfica seine einzige Chance auf die Europa League sichern.

Gruppe H FC Chelsea (8) – OSC Lille (1) (21 Uhr) Ajax Amsterdam (10) – FC Valencia (8) (21 Uhr) Lille ist ausgeschieden – sonst ist in der Gruppe H noch alles offen. Chelsea und Valencia können Vorjahres-Halbfinalist Ajax Amsterdam mit Siegen in die Europa League schießen. Ajax genügt dagegen ein Remis gegen Valencia für das Erreichen der nächsten Runde. Das würde auch für Valencia reichen, wenn Chelsea im Parallel-Spiel gegen Lille nicht mehr Punkte holt. Schließlich hat Valencia mit dem Unentschieden am vergangenen Spieltag gegen den Konkurrenten aus der Premier League (2:2, Hinspiel 1:0) den direkten Vergleich für sich entschieden.