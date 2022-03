Der FC Liverpool empfängt im Champions-League-Achtelfinalrückspiel am Dienstagabend (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) Inter Mailand. Im ersten Vergleich setzten sich die "Reds" mit 2:0 durch. Die Tore erzielten der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino und Flügelstürmer Mo Salah. Die Mannschaft um den deutschen Trainer Jürgen Klopp geht also mit Rückenwind in das Rückspiel an der Anfield Road. Und diesen nehmen die Engländer auch aus dem Liga-Alltag mit: In der englischen Premier League steht Liverpool sechs Punkte hinter Manchester City auf Rang zwei, gewann zuletzt mit 1:0 gegen West Ham United.

