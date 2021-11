Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Champions-League-Gruppenspiel zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg am 5. Spieltag. Im Hinspiel gaben die "Wölfe" in der Schlussphase den Sieg aus der Hand. In Andalusien will das Team von Neu-Trainer Florian Kohfeldt das Überwintern im europäischen Geschäft sichern.