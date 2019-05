Champions-League-Finale 2019 nur im Pay-TV: ZDF scheitert an Sky und DAZN

Das Endspiel der Champions League mit dem deutschen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp können Fußballfans in Deutschland nicht im frei empfangbaren Fernsehen schauen. Der Pay-TV-Sender Sky als Rechteinhaber hat das „definitiv“ ausgeschlossen. Das Unternehmen werde das Finale am 1. Juni weder beim hauseigenen Free-TV Sky Sport News HD zeigen noch die Rechte an einen frei zugänglichen Sender wie ARD oder ZDF weiterverkaufen.