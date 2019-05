Champions-League-Finale 2019: Übertragung im TV und Livestream

Für Jürgen Klopp ist es bereits der dritte Anlauf in einem Champions-League-Finale, werden er und Liverpool dieses Mal den Sieg davontragen? Oder können die Spurs das Endspiel für sich entscheiden, obwohl sie dieses Jahr zum allerersten Mal in einem Champions-League-Finale stehen? Welches Team sich den Pott holt, kannst du sowohl im TV als auch Livestream mitverfolgen. Wehrmutstropfen für alle Fans: Tottenham - Liverpool gibt es am Samstag nur im Pay-TV.