Champions-League-Finale: DAZN begründet Absage an ZDF - und erklärt Gratis-Trick

Das Endspiel der Champions League wird in Deutschland nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt . Es gibt aber für die Fußballfans eine Möglichkeit, das englische Finale zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur am 1. Juni kostenlos zu sehen. Dazu ist die Anmeldung beim kostenpflichtigen Internet-Anbieter DAZN nötig, der einen Gratis-Monat anbietet.

DAZN-Manager De Buhr erklärt Absage

Die Rechte der Champions League für Deutschland liegen seit Beginn der Saison komplett beim Pay-TV-Sender Sky und dessen Kooperationspartner DAZN. Das ZDF, das in den Vorjahren Spiele live übertragen hat, besitzt keine Rechte mehr. Der Versuch, die Lizenz für das Finale zu kaufen, scheiterte. „Ja, wir haben uns bewusst gegen eine Sublizenzierung der Rechte entschieden“, sagte DAZN-Manager Thomas de Buhr am Donnerstag der dpa. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann hatte zuvor der Bild gesagt: „Wir hätten das Finale gerne im ZDF übertragen und haben uns darum auch schon bemüht, sind aber an dem Nein von DAZN gescheitert.“