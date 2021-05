Deutsche Trainer im Champions-League-Finale: Wird Tuchel mit Chelsea der fünfte Gewinner?

Zum vierten Mal in Folge steht mit Thomas Tuchel vom FC Chelsea mindestens ein deutscher Trainer im Finale der Champions League. Tuchel ist sogar der erste Coach überhaupt, der in zwei Jahren hintereinander mit zwei verschiedenen Klubs ins Endspiel vorstößt. Im vergangenen Jahr war der frühere Bundesliga-Trainer (Borussia Dortmund, Mainz 05) beim Finalturnier in Lissabon allerdings mit Paris Saint-Germain dem FC Bayern München unterlegen. Insgesamt schafften bislang sechs deutsche Coaches den Sprung ins Endspiel der Königsklasse. Tuchel wäre am 29. Mai in Istanbul bei einem Sieg gegen Manchester City der fünfte, der den "Henkelpott" gewinnt. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick: Welche deutschen Trainer schafften es seit der Umbenennung des Europapokals der Landesmeister 1992 ins Champions-League-Finale? Anzeige

Ottmar Hitzfeld Der spätere Nationalcoach der Schweiz war der erste deutsche Trainer, der die Champions League gewann. 1997 setzte er sich mit Borussia Dortmund in München mit 3:1 gegen Juventus Turin durch. Zwei weitere Final-Teilnahmen gelangen Hitzfeld mit dem FC Bayern München, den er von 1998 bis 2004 und noch einmal von 2007 bis 2008 trainierte. 1999 scheiterten die Münchener in Barcelona trotz drückender Überlegenheit durch zwei späte Gegentreffer mit 1:2 an Manchester United. 2001 führte Hitzfeld den FCB in Mailand gegen den FC Valencia zum Titel: 5:4 nach Elfmeterschießen hieß es für die Bayern.

Jupp Heynckes "Don Jupp", wie der Erfolgscoach zu seiner Zeit in Spanien genannt wurde, stand wie Hitzfeld dreimal im Endspiel der Königsklasse. 1998 holte er mit Real Madrid den Titel (1:0 gegen Juventus) - und wurde kurz darauf entlassen, weil die Mannschaft in der spanischen Liga unter den Erwartungen geblieben war. 2012 bestritt er mit dem FC Bayern das "Finale dahoam", das im Elfmeterschießen gegen einen zuvor 120 Minuten lang eher destruktiv auftretenden FC Chelsea verloren ging. Ein Jahr später setzten sich Heynckes und der deutsche Rekordmeister im rein deutschen Finale im Londoner Wembley-Stadion aber mit 2:1 gegen Borussia Dortmund durch - für "Don Jupp" der zweite Champions-League-Titel und der Eintritt in den Trainer-Ruhestand, der von einem knapp halbjährigen Intermezzo in München in der Saison 2017/2018 unterbrochen wurde.

Klaus Toppmöller 2001/2002 spielte Bayer Leverkusen unter Toppmöller eine Jahrhundertsaison - und gewann doch keinen Titel. In der Bundesliga wurde die Werkself auf den letzten Metern von Borussia Dortmund abgefangen, das DFB-Pokalfinale ging gegen Schalke 04 verloren und der Showdown in der Königsklasse in Glasgow mit 1:2 gegen ein über weite Strecken unterlegenes Real Madrid – "Vizekusen" war geboren. In der darauf folgenden Saison geriet Bayer ohne die zum FC Bayern abgewanderten Michael Ballack und Zé Roberto in Abstiegsgefahr - und Toppmöller war seinen Job los.

Jürgen Klopp 2013 scheiterte Klopp mit dem BVB noch an Heynckes und den Bayern. Doch nach seinem Wechsel zum FC Liverpool im Jahr 2015 schaffte es der gebürtige Schwabe noch zweimal ins Finale der Champions League. 2018 mussten die "Reds" jedoch Real Madrid mit 1:3 den Vortritt lassen. Ein Jahr später folgte mit einem 2:0 über Premier-League-Konkurrent Tottenham Hotspur in Madrid der ganz große Wurf. Klopp, der mit Dortmund 2011 und 2012 deutscher Meister geworden war, stieg damit endgültig in die Riege der großen Trainer Europas auf. Ein Jahr später führte "The Normal One" Liverpool zum ersten englischen Meistertitel seit 30 Jahren.

Hansi Flick Zunächst Co-Trainer von Niko Kovac, nach dessen Aus erst Interims-, dann Dauerlösung - und das ab März 2020 auch noch unter Corona-Bedingungen: Flick, ehemaliger Assistent von Bundestrainer Joachim Löw, erlebte beim FC Bayern eine turbulente Saison 2019/2020, die jedoch maximal erfolgreich endete. Auf Anhieb zog er mit den Münchenern ins Endspiel der Königsklasse ein - und gewann dieses im Finalturnier von Lissabon mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain. Bei den Franzosen auf der Bank: Thomas Tuchel. In diesem Sommer endet die Zeit von Flick beim FCB. Er hat um Vertragsauflösung gebeten, gilt als heißer Anwärter auf die Nachfolge des nach der EM ausscheidenden Löw und wird in München durch Julian Nagelsmann ersetzt.