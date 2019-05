Kommentar: Bayern und der BVB sollten sich mit Blick auf das Champions-League-Finale hinterfragen

Der Kader des FC Bayern München ist aktuell 772 Millionen wert, der von Borussia Dortmund 602 - für die beiden deutschen Klubs war in der Königsklasse im Achtelfinale Schluss. Und doch zeigte diese internationale Saison, auf was es am Ende noch mehr ankommt als auf teure Stars und individuelle Qualität: nämlich auf mentale Stärke, auf Physis, Zusammenhalt und einen Trainer, für den die Spieler durchs Feuer gehen. Würde tatsächlich allein Geld für Tore sorgen, müssten eigentlich Manchester City und Paris Saint-Germain im Endspiel stehen - doch die beiden milliardenschweren Teams schauen am Samstag ebenfalls in die Röhre.