Vor Champions-League-Finale: Liverpool-Coach Klopp hielt Ansprache in Ronaldo-Boxershort

Auf die Idee muss man vor SO einem Spiel erst mal kommen...

Champions-League-Finale, das erste für den FC Liverpool seit 2007. Der Gegner: Real Madrid. Und was macht Trainer Jürgen Klopp? Er versuchte seinen Spielern den Druck zu nehmen - durch ein ganz besonderes Ablenkungsmanöver. Gegenüber "The Athletic" verriet Georginio Wijnaldum, Mittelfeldspieler der "Reds": "Wir haben gesehen, wie er die Boxershorts von Cristiano Ronaldo getragen hat. Er hatte während der letzten Team-Ansprache sein Shirt in die CR7-Shorts gesteckt. Die ganze Kabine lag lachend am Boden."