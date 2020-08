TV-Hammer! Champions-League-Finale mit Bayern oder Leipzig im Free-TV - ZDF einigt sich mit DAZN und Sky

Das ist eine echte TV-Überraschung! Das ZDF hat am Dienstag verkündet, dass das diesjährige Champions-League-Finale am 23. August im Falle von deutscher Beteiligung im Free-TV laufen wird. Darauf hat sich der öffentlich-rechtliche Sender mit der UEFA und den Rechtehaltern Sky und DAZN zum Start des Königsklassen-Finalturniers in Lissabon geeinigt. Dort sind im Viertelfinale die deutschen Teams FC Bayern München und RB Leipzig vertreten.

Nun kommt es in diesem Jahr zumindest bei einem Spiel mit deutscher Beteiligung zum Free-TV-Comeback der Champions League. Seit 2018 hält das ZDF keine Rechte mehr am größten europäischen Vereinswettbewerb. Zuvor war stets eine Partie pro Gruppenspieltag und in der K.o.-Phase ein Spiel am Mittwoch übertragen worden. Sollte das Champions-League-Finale ohne Bayern oder Leipzig stattfinden, wird es allerdings auch 2020 nicht vom ZDF übertragen. Für diese Konstellation konnte keine Einigung erzielt werden. Der FC Bayern trifft am Mittwoch im Viertelfinale auf den FC Barcelona, Leipzig hat es bereits am Donnerstag mit Atlético Madrid zu tun.