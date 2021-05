Champions-League-Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea läuft nicht im Free-TV

Sky verliert die CL-Rechte - Spiele bei DAZN und im Free-TV

Seit 2018 hält das ZDF keine Rechte mehr am größten europäischen Vereinswettbewerb. Zuvor war stets eine Partie pro Gruppenspieltag und in der K.o.-Phase ein Spiel am Mittwoch übertragen worden. Das Königsklassen-Endspiel im vergangenen Jahr lief aufgrund der deutschen Beteilung auch im Free-TV. Die gleiche Konstellation wie in diesem Jahr gab es bereits 2019 beim Finale zwischen dem FC Liverpool und Tottenham - auch damals zeigten nur Sky und DAZN das Match. Ab der Saison 2021/22 können die Fans die Champions-League-Endspiele wieder im frei empfangbaren Fernsehen schauen. _Sky _hingegen verliert die TV-Rechte an der Champions League ab 2021.