Dietmar Hamann über das Champions-League-Finale, die Trainer Guardiola und Tuchel und DFB-Profi Timo Werner

Alle Augen auf Porto: In der portugiesischen Stadt geht es am Samstagabend (21 Uhr, Sky und DAZN) um Europas Fußballkrone. Mit Manchester City und dem FC Chelsea kämpfen in diesem Jahr zwei englische Teams um den Champions-League-Titel. Sky-Experte Dietmar Hamann ist ausgewiesener Experte für die britische Premier League und kennt beide Teams gut. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt er seine Einschätzung über die Chancen beider Mannschaften ab.

SPORTBUZZER: Herr Hamann, Thomas Tuchel hat die letzten beiden Duelle gegen Pep Guardiola gewonnen. Dennoch gilt ManCity am Samstag als Favorit. Zu Recht? Dietmar Hamannn: Sie sind den anderen Mannschaften in der Premier League davongelaufen. ManCity hat Rekorde aufgestellt, die es lange nicht gab. Sie haben die Latte noch höher gelegt und die Meisterschaft am Ende deutlich gewonnen – mit 19 Punkten Vorsprung auf Chelsea. Daher ist Manchester zu Recht in der Favoritenrolle. Der psychologische Vorteil liegt aber bei Chelsea.

Hätten Sie erwartet, dass Tuchel Chelsea so schnell hinbekommt? Er wirkt viel gelöster als zuletzt in Paris. Er ist bei PSG durch ein Stahlbad gegangen und hat dort sehr viel gelernt. Man benötigt in Paris eine gewisse Lockerheit und muss bei den vielen Individualisten auch mal über einige Dinge hinwegsehen. In London ist die Truppe unheimlich jung, talentiert und nicht mit der von PSG vergleichbar. Chelsea war mein Geheimtipp auf den Titel in der Champions League. Sie haben sich den Einzug ins Final verdient. Die Halbfinalspiele gegen Real Madrid waren sehr souverän.

Unter Frank Lampard lief es für Chelsea sehr durchwachsen. Was hat Tuchel in der Mannschaft konkret verändert? Das Team ist in der Defensive einfach stabiler. Unter Lampard ging es noch wie beim Feldhandball zu – die ganze Zeit hin und her mit vielen Torchancen und Kontern. Eine gute Grundordnung und stabile Defensive sind aber die Basis für langfristigen Erfolg. Antonio Rüdiger macht das hervorragend, neben ihm Thiago Silva auch. Zudem macht es Andreas Christensen super, wenn er mal spielt. Vor der Abwehr kann Tuchel mit N’Golo Kanté und Jorginho zwei ganz erfahrenen Spielern vertrauen. Und nach vorne besitzt die Mannschaft extrem viel Talent.

Michael Reschke hat das Trainerduell als "Cicero gegen Sokrates" bezeichnet, als Duell zweier Fußballphilosophen. Nationalspieler Ilkay Gündogan sagt, dass „sich beide sehr, sehr ähnlich“ seien. Wo haben sie Gemeinsamkeiten und wo liegen die Unterschiede der beiden Trainer? Beide müssen bei aller taktischen Finesse etwas aufpassen. Bei Pep gab es schon manchmal das Problem, dass er zu viel überlegt. Bei allen Überlegungen, was der Gegner vielleicht machen könnte, muss man selbst eine gewisse Lockerheit behalten und die besten Schlüsse ziehen. Tuchel und auch Pep können das Spiel unheimlich gut lesen und jederzeit richtig reagieren.

Ist es ein Trainerduell auf Augenhöhe, spielt Tuchel also mit Pep in einer "Trainerliga"? Wenn man schaut, wie lange Pep schon dabei ist und wie viel er gewonnen hat, steht er noch über Tuchel. Aber wie Tuchel schon in Paris gearbeitet hat, war hervorragend. Es stand trotz vieler Individualisten eine richtige Einheit auf dem Platz. Da ist es nicht einfach gewesen, alle unter einen Hut zu bekommen. Tuchel ist auf einem guten Weg, den Vorsprung auf Pep zu verkürzen.

Mit welchen Mitteln kann Chelsea City im Finale stoppen? Du musst aufpassen, dass dich City mit ihrem Ballbesitzt nicht erdrückt. Je länger die den Ball halten, umso schneller gehst du kaputt – das ist ein Teufelskreis. Gegen Manchester ist es wichtig, dass du selbst immer wieder in Ballbesitzphasen kommst. Das haben beispielsweise die Dortmunder in beiden Viertelfinalspielen gut gemacht. Chelsea muss bei gegnerischem Ballbesitzt aggressiv sein und viel Laufbereitschaft zeigen. Bei eigenem Ballbesitz müssen sie sicher agieren und dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. City bestraft Ballverluste in der gegnerischen Hälfte blitzschnell und oft auch eiskalt.

Apropos Tempo: Timo Werner firmiert in England irgendwo zwischen Lachnummer, Vorlagenkönig und Kultspieler. In diesem Jahr machte er auch mit spektakulären Fehlschüssen auf sich aufmerksam. Hat er sich ihrer Ansicht nach verändert? Anzeige Er spielt eine durchschnittliche Serie. Man darf aber nicht vergessen, dass er in dieser Saison zweistellig getroffen (zwölf) und auch zweistellig Tore (15) vorbereitet hat. Diese Zahlen sind nicht so schlecht. Aber man hat im Hinterkopf natürlich immer diese vergebenen, einhundertprozentigen Chancen. Er muss anfangen, diese großen Möglichkeiten zu nutzen. Man hatte oft das Gefühl: Je schwerer die Chance ist, desto größer ist die Möglichkeit, dass er sie reinmacht. Für diese Saison würde ich ihm die Schulnote drei geben.

Sein Nationalmannschaftskollege Ilkay Gündogan spielt hingegen eine überragende Saison und befindet sich eher im Einserbereich. Wie hat Guardiola ihn auf so ein Toplevel gebracht? Der Abgang von David Silva tat Gündogan sehr gut. In den vergangenen Jahren war er eher für den defensiveren Part zuständig. Jetzt hat er Rodri hinter sich und muss sich nicht mehr so viele Gedanken über die Defensive machen. Gündogan passt mit seiner Torgefährlichkeit und technischen Klasse sehr gut in dieses dominante Spiel. Ob er das auch so in der Nationalmannschaft abrufen kann, bleibt abzuwarten. Ich glaube nicht, dass Gündogan in einem anderen Team so stark spielen würde. ManCity passt perfekt zu ihm.

Ein weiterer aktuell überragender Spieler der Citizens ist Phil Foden. Viele sagen ihm eine Weltkarriere voraus. Was trauen Sie ihm zu? Er hat einfach alles, was man benötigt, um in diese Sphären vorzudringen. Foden ist schnell, beidfüßig, technisch stark und hat einen guten Abschluss. Wenn er mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, steht im alles offen. Es ist beeindruckend, wie Raheem Sterling als ManCity-Star der letzten Jahre komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Foden hat ihm inzwischen den Rang abgelaufen. Wie seine Mitspieler ihn immer wieder einsetzen, zeigt, wie sehr er in der Mannschaft akzeptiert ist. Er und Kevin De Bruyne werden immer wieder gesucht, wenn es auf dem Platz eng wird. Wenn man Foden unter Druck den Ball gibt, dann trifft er fast immer die richtigen Entscheidungen – das ist bemerkenswert.

Nach dem Halbfinalhinspiel gegen PSG haben Sie gesagt, Guardiola sei in seinem fünften Jahr "auf dem Höhepunkt". Was genau macht diese Mannschaft gerade so stark? Ich hatte große Zweifel, ob Pep in seinem fünften Jahr nochmal etwas draufsetzen kann. Die Latte lag schon sehr hoch. Aber wie sie in dieser Saison spielen, ist einfach herausragend. Neben den Qualitäten in der Offensive steht auch die Defensive deutlich besser als in den vergangenen Jahren. Rúben Dias gibt der Mannschaft die Stabilität, die ManCity viele Jahre vergeblich gesucht hat. Er hat es zusammen mit John Stones geschafft, die Abwehr deutlich zu verbessern. Dias trifft oft gute Entscheidungen und ist ein Spieler, der sich primär auf das Verteidigen konzentriert. Stones ist hingegen für die Spieleröffnung sehr wichtig. ManCity ist nicht mehr dieses für Gegentore anfällige Team der vergangenen Jahre.

Guardiola wartet seit zehn Jahren auf seinen dritten Titel in der Königsklasse. Inwieweit beschädigt das seine Trainerlaufbahn? Beschädigen ist das falsche Wort. Er muss beweisen, dass er auch mit einer anderen Mannschaft als mit Barcelona die Champions League gewinnen kann. Es gibt weltweit nur ganz wenige Trainer, die es geschafft haben, mit zwei Klubs diesen Titel zu gewinnen.

Die UEFA hat das Finale nach Porto gegeben, wo nun Tausende Fans ins Stadion dürfen. Hätte die Wahl nicht besser auf ein englisches Stadion fallen sollen? Das hätte mit Sicherheit deutlich mehr Sinn gemacht. In der heutigen Zeit muss man flexibel und kreativ sein. In England hätte es viele Stadien zur Auswahl gegeben. Es wäre besser gewesen, den Teams und den Fans die Reisen zu ersparen und es so einfach wie möglich zu gestalten.