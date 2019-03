Champions-League-Finale in München? DFB bewirbt sich nach 2021 auch für 2022

Die UEFA hatte kürzlich bekanntgegeben, dass die Entscheidung über den Gastgeber 2021 nicht im Mai, sondern erst im September fallen werde. Zeitgleich wurden Bewerbungen auch für die Endspiele 2022 und 2023 ermöglicht, die auch im September vergeben werden sollen. Die Frist zur Einreichung der Bewerbung für 2022 und 2023 endet am Freitag.

UEFA will wohl München und St. Petersburg zum Zug kommen lassen

Das Vorgehen der UEFA deutet daraufhin, dass die beiden starken Bewerber München und St. Petersburg beide zum Zug kommen sollen , einer 2021, der andere 2022. Vergeben werden die Finals vom Exekutivkomitee der UEFA, in dem auch DFB-Chef Reinhard Grindel sitzt.

In diesem Jahr findet das Endspiel der Königsklasse am 1. Juni im Stadion Metropolitano von Atlético Madrid statt. 2020 steigt das Finale in Istanbul. München war bislang dreimal Schauplatz des Endspiels um den wichtigsten Vereinspokal.