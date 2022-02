Champions-League-Finalort St. Petersburg auf der Kippe? UEFA berät sich wegen Ukraine-Krise

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die Europäische Fußball-Union eine außerordentliche Sitzung des Exekutivkomitees am Freitag (10 Uhr/MEZ) einberufen. Dort sollen die Situation bewertet und notwendige Entscheidungen getroffen werden. Das teilte die UEFA am Donnerstag mit. Ob bereits über eine Verlegung des Champions-League-Endspiels entschieden wird, ist unklar. Das Finale ist eigentlich für den 28. Mai in Wladimir Putins Heimatstadt St. Petersburg vorgesehen. Indes hat der Ukrainische Fußball-Verband die Meisterschaft in der heimischen Liga ausgesetzt.

