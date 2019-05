TV-Zoff um Champions-League-Finale! DAZN wollte Liverpool-Kracher "bewusst" nicht an ZDF verkaufen

Dieses Spiel elektrisiert auch die deutschen Fans: Jürgen Klopp kämpft am Samstag (21 Uhr) mit dem FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur um den Champions-League-Titel. Doch nicht jeder kann die Partie verfolgen. Seit dieser Saison liegen die Übertragungsrechte an der Königsklasse ausschließlich beim Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky. Was schon in der Gruppenphase und den bisherigen K.o.-Begegnungen galt, trifft auch für das Endspiel zu: Im Free-TV gibt es keine Live-Übertragung!