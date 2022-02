Verlegung des Champions-League-Finals: UEFA dankt Macron - Kein Statement zu Sponsor Gazprom

Nach der Verlegung des Champions-League-Finales von St. Petersburg nach Paris hat sich die UEFA ausdrücklich beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron für dessen Engagement bedankt. Dieser habe sich persönlich dafür eingesetzt, dass das "prestigeträchtigste Spiel in Zeiten einer unvergleichlichen Krise nach Frankreich verlegt werden konnte". Statt in der Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wird die Partie am 28. Mai im Stade France angepfiffen. Anzeige

Die UEFA beschloss zudem, dass russische und ukrainische Vereine in den Europapokal-Wettbewerben vorerst keine Heimspiele austragen werden. Die Begegnungen finden auf neutralem Boden statt. Dies gelte auch für die Nationalmannschaften der beiden Länder in der Nations League in diesem Sommer. Die im März anstehenden Playoffs in der Qualifikation für die WM in Katar dagegen sind FIFA-Wettbewerbe und im Zuständigkeitsbereich des Weltverbandes.

Das Exekutivkomitee der UEFA werde "in Bereitschaft bleiben, um bei Bedarf weitere außerordentliche Sitzungen einzuberufen, um die rechtliche und tatsächliche Situation im Zuge der Entwicklung neu zu bewerten und erforderlichenfalls weitere Entscheidungen zu treffen", hieß es in einer Erklärung, in der man auch erneut seine Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck brachte. Eine explizite Distanzierung von Sponsor Gazprom beinhaltete das Statement des Verbandes jedoch nicht. Das russische Energieunternehmen, dass seinen Sitz in St. Petersburg hat, ist einer der größten und deshalb wirtschaftlich bedeutendsten Geldgeber für die UEFA.