Chronik des Scheiterns: Der Champions-League-Fluch von Manchester City

2011 trat Manchester City zum ersten Mal in der Champions League auf - wenige Monate zuvor hatte Pep Guardiola, der aktuelle Trainer des englischen Vizemeisters, mit dem FC Barcelona den Titel in der Königsklasse eingeheimst. Seither warten sowohl die finanzstarken Citizens als auch der titelhungrige Katalane, der seit vier Jahren Chef im Etihad Stadium ist, auf die Krönung. Für Guardiola wäre es die dritte und die erste seit neun Jahren (!), während sein aktueller Klub, der am Freitagabend im Achtelfinal-Rückspiel Real Madrid (Hinspiel: 2:1) aus dem Weg räumen will (21 Uhr/Sky), den Henkelpott gar noch nie gewinnen konnte.

An Versuchen ließen es die Engländer allerdings nicht mangeln: in den vergangenen neun Jahren qualifizierte City sich stets für die Gruppenphase der Champions League, seit sieben Jahren erreichte man immer mindestens das Achtelfinale. In der K.o.-Phase gab es für Guardiola und seine ähnlich prominenten Vorgänger Roberto Mancini und Manuel Pellegrini immer wieder herbe Enttäuschungen. Der SPORTBUZZER blickt zurück auf die größten CL-Enttäuschungen von Manchester City.

Aus in der Vorrunde und Halbfinal-Pleiten: Der Champions-League-Fluch von ManCity Bisher scheiterte Manchester City immer am selbstgesteckten Ziel, die Champions League zu gewinnen. Der SPORTBUZZER blickt zurück auf die Versuche, die nicht von Erfolg gekrönt waren. ©

Die blaue Seite von Manchester sehnt sich nach dem ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte. "Wir sind bereit zu kämpfen", sagte Verteidiger Aymeric Laporte. Die aktuelle Verfassung ist vor dem Rückspiel schwer abzuschätzen. Zwar feierte Pep Guardiolas Team in der Liga zuletzt einige Kantersiege, ein 5:0 und ein 4:0 bei den Absteigern Norwich City und FC Watford taugen allerdings kaum als Gradmesser für Madrid.

Guardiola mahnt: "Müssen uns für Madrid steigern"

Einen Nackenschlag stellte allerdings das FA-Cup-Halbfinale dar, in dem die Citizens sich dem FC Arsenal mit 0:2 geschlagen geben mussten. "Es braucht kein Genie, um zu wissen, dass wir uns für Madrid steigern müssen", warnte Guardiola, nachdem ihn ausgerechnet sein ehemaliger Co-Trainer Mikel Arteta mit Arsenal überlistet hatte. Dieser gewann mit den Gunners letztlich auch den Cup.