Champions League: Gladbach gegen Manchester City live im TV und Online-Stream sehen

Allzu große Chancen darf sich Borussia Mönchengladbach nicht mehr machen auf das Viertelfinale in der Champions League: Nach dem 0:2 im Hinspiel gegen Manchester City braucht die Mannschaft von Trainer Marco Rose im Rückspiel am Dienstag (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) drei Tore, um noch weiterzukommen. Gegen den Favoriten, der aktuell die Premier League nach Belieben dominiert, wird das keine leichte Aufgabe für die kriselnden Gladbacher.

Und auch wenn das Spiel gegen die Mannschaft von Coach Pep Guardiola zur Unzeit kommt – Gladbach täte eigentlich besser daran, zunächst die Probleme in der Bundesliga in den Griff zu bekommen – will Trainer Rose die Partie doch nicht abschenken: "Wir fahren schon dahin, um ein Fußballspiel zu gewinnen", sagte der künftige Dortmunder mit Blick auf das Duell, das wie schon im Hinspiel wegen der Corona-Pandemie in Budapest stattfinden muss. Im Rückspiel hat Manchester City nun Heimrecht, weshalb die Aufgabe für Gladbach nach den zwei kassierten Auswärtstoren noch schwieriger wird.