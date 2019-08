"Eine unfassbare Gruppe": SPORTBUZZER-Kolumnist Wolff Fuss über die Champions-League-Auslosung

Fuss sicher: "Die Bayern kommen weiter"

Den FC Bayern hätte es schlechter treffen können – aber die Spiele in Piräus und Belgrad werden super emotional. Dadurch besteht zumindest Stolpergefahr in diesen irren Stadien. Aber von der individuellen und mannschaftlichen Stärke geht der Gruppensieg nur über den FC Bayern und die Spurs. Ich bin gespannt, wie die beiden sich im Wettbewerb duellieren werden, nachdem es in der Vorbereitung ja schon eine Partie gab. So haben die Bayern zumindest schon ansatzweise erlebt, wie es ist den Vorjahresfinalisten zu spielen. Es wird ein hoch interessanter Vergleich zwischen dem international gelernten Hochadel aus München und dem Emporkömmling der vergangenen Jahre aus London. Die Bayern kommen aber auf jeden Fall weiter.

"Messi gegen Hummels - irre"

Das ist wirklich eine unfassbare Gruppe! Der BVB hat Ewigkeiten nicht gegen Barcelona gespielt – zuletzt 1997. Barca ist natürlich ein Topfavorit auf den Titel und Inter muss man auch auf dem Zettel haben. Die haben im Sommer über 150 Millionen Euro investiert, das machen sie nicht, um sich die K.-o.-Phase auf der Couch anzuschauen. Die direkten Duelle des BVB gegen Inter werden den Ausschlag fürs Weiterkommen geben. Zu Barca: die Dortmunder wollen sich in der Königsklasse mit den Besten messen. Jetzt treffen sie eben auf die allerbesten! Messi gegen Hummels – irre. Wir werden sehen, wie hoch der BVB wirklich fliegen kann. Die Ambitionen sind schließlich groß.“

"Für Bayer wird Platz drei schwierig"

Der Weg ins Achtelfinale wird für Bayer Leverkusen in dieser Gruppe sehr weit. Juventus und Atlético gehören zum engeren Favoritenkreis auf den Titel in dieser Champions-League-Saison. Die Gruppe ist zwar kein Geschenk für Bayer, sie sind Außenseiter, aber das muss ja nicht automatisch eine Position der Schwäche sein. Es wird sauschwer, klar. Aber Leverkusen spielt guten Fußball, die können Spaß haben. Wobei auch das Spiel in Moskau sicherlich nicht leicht wird. Ich habe das Gefühl, dass Bayer jedes Mal in der Champions League im kalten Ostblock ran muss. Das ist äußerst undankbar und schwer zu spielen. In dieser Gruppe muss Leverkusen auf jeden Fall von vornherein das beste Fleisch auf den Grill legen, das sie zu Verfügung haben. Selbst Platz drei wird schwierig genug.

"Die Gruppe ist für Leipzig kein Geschenk"

Jeder sagt jetzt, dass diese Gruppe ein Geschenk sei. Aber das ist es sicherlich nicht. Diese Gruppe ist richtig ekelig für Leipzig. Alle Gegner sind international sehr erfahren. Erinnern wir uns: Als RB die erste Champions-League-Saison bestritt, war die Gruppe ähnlich bestückt – und am Ende wurde Leipzig Dritter. Es ist ja erst das zweite Mal überhaupt, dass Leipzig in der Gruppenphase der Champions League dabei ist, wie auch für den neuen Trainer Julian Nagelsmann. Es bedeutet eine erhebliche Umstellung in der Vorbereitung auf Spiele – aber ich glaube, dass Nagelsmann das schafft. Leipzig ist aus meiner Sicht vielleicht sogar die stärkste Mannschaft der Gruppe. Jetzt müssen sie es nur noch vom Papier auf den Platz bekommen.

