Vor dem Champions-League-Halbfinale: Acht deutsche Legionäre kämpfen um den Titel

Toni Kroos (Real Madrid) Die Fans der Königlichen mussten zuletzt zittern: Würde Kroos fit werden für das Hinspiel gegen den FC Chelsea am Dienstag (21 Uhr, Sky und DAZN)? Am Sonntag gab es dann Entwarnung. Der 31 Jahre alte Mittelfeld-Regisseur hat seine muskulären Probleme überstanden. Kroos ist in seinem siebten Jahr in Madrid wichtiger denn je für die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane. Er wird gebraucht, um Stabilität in die schwankenden Leistungen zu bringen. Im Clasico gegen Barcelona erzielte er vor zwei Wochen den Siegtreffer, der die Meisterschaftschancen wahrte. Seither spielte Real in den drei Spielen ohne ihn zwei Mal Unentschieden. Kroos, Casemiro und Luka Modric könnten der Zidane-Elf gegen Chelsea den entscheidenden Mittelfeld-Vorteil bringen. Anzeige

Thomas Tuchel (FC Chelsea) Tuchel und Chelsea – das passt bisher wie die Faust aufs Auge. Der akribische Coach hat die Blues zurück in die Erfolgsspur gebracht. Erst zwei Pflichtspiel-Niederlagen setzte es in bisher 21 Partien – ein Punkteschnitt von 2,24 kann sich sehen lassen. In der Premier League hat die Tuchel-Truppe gut Chancen auf die erneute Champions-League-Qualifikation. Im FA-Cup-Finale am 15. Mai ist man gegen Leicester Favorit. Das Champions-League-Halbfinale ist da die Kirsche auf der Torte. Im Hinspiel gegen Real am Dienstag wird sich nun zeigen, wie weit Chelsea wirklich schon ist. „Sie sind der größte Klub in den letzten zehn Jahren der Champions League. Mit dem Selbstbewusstsein anzureisen, dass wir auf unsere Leistung vertrauen, ist ein gutes Gefühl“, erklärte Tuchel seine Stimmungslage vor dem Spiel.

Timo Werner (FC Chelsea) Seine Premierensaison in London hat sich Timo Werner wohl anders vorgestellt: Elf Tore und zwölf Vorlagen in 44 Einsätzen sind zwar keine schlechte Quote – im Vergleich zu den 28 Bundesliga-Toren für Leipzig letzte Saison ist der DFB-Star bisher aber unter den Erwartungen geblieben. Am Samstag brach er mit dem Siegtreffer beim 1:0 gegen West Ham wenigstens seine Tor-Flaute, die im Februar begonnen hatte. Mit einem Treffer in den Spielen gegen Real könnte er wohl viele Chelsea-Fans auf seine Seite bringen.

Kai Havertz (Chelsea) Wie Teamkollege Werner kämpft auch noch der teuerste deutsche Spieler der Geschichte mit Anlaufproblemen bei Chelsea. Nur in rund der Hälfte aller Premier-League-Partien stand Havertz in der Startelf. Tuchel probiert ihn immer wieder auf anderen Positionen aus, zuletzt oftmals als Sturmspitze. Das funktionierte mal mehr, mal weniger gut. In den letzten drei Partien saß er zunächst allerdings immer auf der Bank.

Antonio Rüdiger (FC Chelsea) Am besten schlägt sich bei den Blues bisher noch Innenverteidiger Rüdiger. Unter Tuchels Vorgänger Frank Lampard war er zwischenzeitlich komplett aussortiert. Doch der deutsche Trainer baut voll auf ihn – und Rüdiger zahlt das Vertrauen mit Top-Leistungen zurück. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Porto war er eine Bank. In Madrid braucht Chelsea ihn gegen Karim Benzema und Kollegen erneut in Best-Form.

Ilkay Gündogan (Manchester City) Es soll endlich klappen mit dem ersten Champions-League-Titel der Klub-Geschichte. Im vierten Jahr unter Trainer Pep Guardiola erlebt Manchester City aktuell eine Renaissance. In der Premier League hat die Pep-Elf die gesamte Saison über dominiert. Im League-Cup-Finale spielte man am Sonntag Tottenham an die Wand und sicherte sich den ersten Titel – zwei weitere sollen mit der Meisterschaft und dem Henkelpott folgen. Gündogan ist wesentlicher Teil der himmelblauen Maschine, die in dieser Saison wohl jeden Gegner schlagen kann. Am Mittwoch (21 Uhr, Sky und DAZN) wartet im Pariser Prinzenpark die größte Aufgabe mit dem ersten Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Denn die Star-Truppe um Mbappé und Co. ist noch die größte Hürde für Gündogan, Pep und die Citizens.

Julian Draxler (Paris Saint-Germain) Ob beim Gegner am Mittwoch überhaupt ein Deutscher auf dem Platz steht, ist noch unklar. Julian Draxler gehört bei PSG zumindest wieder zum erweiterten Stamm-Personal. Dass Trainer Mauricio Pochettino Draxler vertraut, bewies er unter anderem, als er den Linksaußen in beiden Viertelfinal-Spielen gegen den FC Bayern von Beginn an aufstellte. Draxler machte seine Sache passabel. Auch gegen City winkt ihm ein Einsatz. Im Star-gespickten Pariser Angriff um Neymar, Mbappé und Ángel Di Maria allerdings wohl nur als Nebendarsteller.