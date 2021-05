Champions-League-Halbfinale im Liveticker: Der FC Chelsea empfängt Real Madrid

Trainer Thomas Tuchel will mit dem FC Chelsea im Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) zum zweiten Mal hintereinander ins Endspiel einziehen. Im vergangenen Jahr hatte Tuchel das Finale mit Paris Saint-Germain, das er noch bis Weihnachten trainierte, gegen die Bayern verloren. Das Halbfinal-Hinspiel gegen Real vor einer Woche hatte der FC Chelsea über weite Strecken dominiert. Wegen mangelnder Chancenverwertung waren die Blues in Madrid aber nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Anzeige

Im Rückspiel ist so noch alles offen, beide Teams haben gute Chancen, Manchester City ins Finale zu folgen. "Wir sind bereit für einen großen Kampf", kündigte Tuchel vor dem Rückspiel an der Londoner Stamford Bridge an. Chelsea dürfte darauf hoffen, dass Nationalspieler Kai Havertz eine ähnliche Leistung wie am Wochenende abliefert, als er die "Blues" gegen Crystal Palace mit einem Doppelpack zum Sieg geschossen hatte.