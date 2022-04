Es werde Momente geben, in denen seine Mannschaft leiden werde. "Wir brauchen da nicht nervös werden, aber wir können sie auch leiden lassen", sagte Klopp. "Ich weiß nicht, welches Ergebnis wir schaffen. Wir arbeiten damit und werden in Villarreal alles geben, weil es alles für uns bedeutet", betonte der frühere Dortmunder Meistertrainer. Das Rückspiel findet am nächsten Dienstag in Spanien statt.