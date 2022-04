Pep Guardiola weiß, um was es geht. "Es ist das Halbfinale der Champions League. Ich bitte unsere Fans: Nehmt einen Zug, einen Bus oder ein Auto. Wir brauchen euch", sagte der Trainer von Manchester City vor dem Hinspiel gegen Real Madrid . Erst zum dritten Mal überhaupt steht sein Klub in der Vorschlussrunde – und träumt vor dem Auftakt am Dienstag (21 Uhr, Prime Video) im eigenen Stadion vom ersten Titelgewinn in der Königsklasse. "Gegen Real Madrid zu spielen, ist ein unglaublicher Test. Wir wollen es versuchen", sagte Guardiola und betonte: "Natürlich wollen wir mehr."

"Es wird eine besondere Nacht für uns. Wir müssen es genießen und alles geben, was wir haben", forderte Guardiola. Im Vorjahr unterlag Manchester im Endspiel dem FC Chelsea 0:1, nun soll es wieder ins Finale gehen, das am 28. Mai in Paris stattfindet. Die Königlichen aus Madrid sind dabei ein äußerst unangenehmer Gegner. Mit großem Abstand steht Real in der spanischen Liga vor der Meisterschaft und kann sich voll auf die "Sky Blues" konzentrieren. City liegt fünf Spiele vor Schluss in der Premier League einen Punkt vor Liverpool.