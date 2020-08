Champions-League-Halbfinale im Liveticker: Olympique Lyon trifft auf den FC Bayern München

Den möglichen Champions-League-Finalgegner konnten die Bayern schon mal in Augenschein nehmen. Natürlich wurde nach dem Abschlusstraining für das eigene Halbfinale gegen Olympique Lyon am Dienstagabend im Teamquartier "Penha Longa Resort" aufmerksam das deutliche 3:0 von Paris Saint-Germian gegen RB Leipzig verfolgt. Ein zweites deutsches Endspiel in der Champions-League-Geschichte wird es damit sieben Jahre nach dem 2:1 des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund im Londoner Wembley-Stadion nicht geben.

Der Münchner Fokus muss aber erstmal einzig und allein auf Olympique Lyon gerichtet sein. Denn am Abend (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) geht es für sie zunächst darum, ein französisches Endspiel beim Finalturnier zu verhindern. "Wir wollen die beste Mannschaft in Europa sein. Es wäre der krönende Abschluss einer super Saison", sagte Nationalspieler Serge Gnabry.