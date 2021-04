Champions-League-Halbfinale im Liveticker: Real Madrid empfängt den FC Chelsea

Die heiße Saisonphase bricht an: Am Dienstagabend blicken alle Augen nach Madrid. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League empfängt Real Madrid den FC Chelsea (21 Uhr, DAZN und Sky). Beide Teams hoffen, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel nächsten Mittwoch in London zu erarbeiten: Für Chelsea vom deutschen Trainer Thomas Tuchel heißt das, ein Auswärtstor zu erzielen – Real um den rechtzeitig genesenen Nationalspieler Toni Kroos will das verhindern.

Anzeige