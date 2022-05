Beim spanischen Rekordmeister Real Madrid herrscht vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21 Uhr, live bei DAZN sehen /[Anzeige]) gegen Manchester City große Zuversicht. "Wir haben viel Selbstvertrauen", versicherte Trainer Carlo Ancelotti am Dienstag – und Mittelfeld-Routinier Luka Modric schloss sich dem an. Trotz der 3:4-Niederlage im Hinspiel sei die "Stimmung sehr gut", sagte Ancelotti. Modric erklärte auch, warum dies so ist: "Im Hinspiel haben wir nicht unsere beste Leistung gebracht und haben trotzdem drei Tore erzielt. Morgen müssen wir es besser machen und werden es auch tun", sagte der Kroate am Tag vor dem Spiel.

City-Coach Guardiola äußerte sich vor dem Rückspiel verhaltener, er erwartet ein anderes Spiel als vor einer Woche in Manchester. "Die ganzen 90 Minuten werden nicht genauso sein", warnte Guardiola am Dienstag und wollte sich nicht auf eine Aufstellung festlegen. "Es gibt keine Garantie, dass dieselben Spieler genauso spielen. Ich weiß nicht, was passieren wird." Fest steht trotzdem: Nach dem verlorenen Endspiel im Vorjahr (0:1 gegen Chelsea) will Guardiola mit den "Citizens" unbedingt erneut das Finale erreichen. Unabhängig vom Ausgang des Halbfinals erwartet der Trainer, dem ein internationaler Titel mit City noch fehlt, ein gutes Spiel mit "zwei guten Teams" in Madrid. "Wir haben gesehen, wie sie vor einer Woche gespielt haben", so Guardiola. "Sie sind Meister in Spanien, wir versuchen hier (in England) Meister zu werden."