Champions-League-Halbfinale im Liveticker: Der FC Villarreal trifft im Rückspiel auf den FC Liverpool

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hält das Champions-League-Halbfinale gegen den FC Villarreal trotz des 2:0-Hinspiel-Siegs seines Teams noch längst nicht für entschieden. "Ich weiß: Sie werden alles geben, was sie haben. Wir haben nie erwartet, dass es einfach wird. Und es wird nicht einfach", sagte der deutsche Coach am Montag bei der Pressekonferenz zu der zweiten Partie in Spanien (Dienstag, 21 Uhr, live sehen bei Amazon Prime Video/[Anzeige]).

