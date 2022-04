Mit Real Madrid wartet unter der Woche allerdings ein weitaus größeres Kaliber. Der siebenmalige Champions-League-Sieger ist ebenso wie City aktuell in Topform. Während Real in der heimischen La Liga bereits wochenlang auf dem ersten Platz thront, bewiesen die Madrilenen auch jüngst in der Champions League ihre Qualität. Nachdem sich die Spanier im Achtelfinale zunächst gegen das Star-Ensemble von Paris St. Germain durchsetzen, kegelten sie im Viertelfinale den amtierenden Titelträger FC Chelsea raus. Überragender Mann in beiden Runden war hierbei Karim Benzema: Der Franzose schoss sowohl gegen Paris als auch gegen Chelsea einen Dreierpack. Wird der Top-Torjäger auch gegen Manchester den Unterschied machen?