So läuft das Champions-League-Halbfinale: Paarungen, Termine und TV-Übertragungen

Die Chancen auf das erste rein deutsche Finale seit 2013, als sich der FCB im Finale in Wembley gegen Borussia Dortmund durchsetzte, steigen an. Die Bayern demütigten Barcelona beim 8:2-Sieg am Freitag förmlich. RB Leipzig setzte sich dank einer taktischen Meisterleistung Nagelsmanns gegen den Favoriten aus Madrid durch. Nun warten auf die beiden Bundesliga-Vertreter knifflige Aufgaben. Die Leipziger müssen gegen das Tuchel-Team PSG antreten. Der französische Meister mühte sich allerdings zuletzt zu einem Last-Minute-Sieg gegen den krassen Außenseiter aus Bergamo. Die Bayern treffen nach ihrer Gala auf Überraschungsteam Lyon. Ausgetragen wird das Halbfinale wie schon das Viertelfinale aufgrund der Corona-Pandemie in einem ungewohnten Modus. Statt in Hin- und Rückspiel fällt die Entscheidung über das Weiterkommen in einer einzigen Partie.