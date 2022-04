Vorschlussrunde komplett: Die vier Halbfinalisten der Champions League im Kurz-Porträt

Nach Bayern-Schreck FC Villarreal und Real Madrid haben am Mittwochabend der FC Liverpool und Manchester City die letzten beiden verbliebenen Tickets für das Halbfinale der Champions League gelöst. In der Vorschlussrunde bekommen es nun Villarreal und Liverpool sowie Real und ManCity miteinander zu tun. Gespielt wird am 26./27. April sowie am 3./4. Mai. Das Endspiel findet dann am 28. Mai in Paris statt. Der SPORTBUZZER stellt die vier Halbfinalisten im Kurz-Porträt vor. Anzeige

FC VILLARREAL Trainer: Unai Emery (seit Juli 2020)

Stars: Raùl Albiol, Giovani Lo Celso, Arnaut Danjuma, Gerard Moreno

Bislang letzte Teilnahme an einem Champions-League-Halbfinale: 2006 - Aus gegen den FC Arsenal

Bisherige Gegner in der diesjährigen K.o.-Phase: Juventus Turin (Achtelfinale), FC Bayern (Viertelfinale)

Champions-League-Siege: keine

Aktueller Tabellenplatz in der heimischen Liga: Platz sieben in der spanischen La Liga

REAL MADRID Trainer: Carlo Ancelotti (seit Juli 2021)

Stars: David Alaba, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema

Bislang letzte Teilnahme an einem Champions-League-Halbfinale: 2021 - Aus gegen den FC Chelsea

Bisherige Gegner in der diesjährigen K.o.-Phase: Paris St. Germain (Achtelfinale), FC Chelsea (Viertelfinale)

Champions-League-Siege: 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 (7)

Aktueller Tabellenplatz in der heimischen Liga: Tabellenführer in der spanischen La Liga

FC LIVERPOOL Trainer: Jürgen Klopp (seit Oktober 2015)

Stars: Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané, Mo Salah

Bislang letzte Teilnahme an einem Champions-League-Halbfinale: 2019 - Sieg gegen den FC Barcelona

Bisherige Gegner in der diesjährigen K.o.-Phase: Inter Mailand, Benfica Lissabon

Champions-League-Siege: 2005, 2019 (2)

Aktueller Tabellenplatz in der heimischen Liga: Zweiter in der englischen Premier League