Champions-League-Halbfinale terminiert: Tottenham und Ajax machen den Auftakt

Die beiden Außenseiter Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam werden die Vorschlussrunde in der Champions League eröffnen. Die Londoner empfangen den niederländischen Rekordmeister am 30. April. Einen Tag später stehen sich der FC Barcelona und der FC Liverpool gegenüber. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erwartet die Katalanen am 7. Mai zum Rückspiel. Am 8. Mai steht das zweite Duell zwischen Ajax und den Spurs auf dem Programm. Alle Partien werden um 21 Uhr angepfiffen und vom Pay-TV-Sender Sky sowie dem Streamingdienst DAZN übertragen.