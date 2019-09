Vor Champions-League-Kracher gegen Inter Mailand: Messi zurück im Training bei FC Barcelona

Messi hatte sich am Dienstagabend beim 2:1-Liga-Sieg des Primera-División-Meisters zuhause gegen den FC Villarreal eine Adduktorenzerrung am linken Oberschenkel zugezogen . Er war deshalb von Trainer Ernesto Valverde zur Pause ausgewechselt worden.

Einsatz von Lionel Messi am Mittwoch noch unklar

Ob Messi, der zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, am Mittwoch gegen die Italiener wieder einsatzbereit sein wird, ist allerdings noch ungewiss. Im vergangenen Jahr verletzte sich der 32-Jährige im Oktober im Spiel gegen den FC Sevilla . Er hatte sich eine Speichenfraktur am rechten Arm zugezogen und war mehrere Wochen nicht einsatzbereit. Nur wenige Monate später kam der nächste Schock für den Star der Katalanen, der dieses Mal vor allem die argentinische Nationalmannschaft traf. Der Weltfußballer musste wegen einer Schambein-Entzündung eine Zwangspause einlegen.

Ein weiterer Kracher für FC Barcelona kam zum aktuellen Saisonbeginn. Diesen hatte Messi wegen einer Wadenverletzung verpasst. Er war wegen seiner Teilnahme an der Copa America erst Anfang August in das Training mit den Katalanen eingestiegen. Gleich bei seiner ersten Einheit mit der spanischen Mannschaft hatte der 32-Jährige sich an der rechten Wade verletzt.