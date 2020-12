"Arm in Arm mit Jürgen Klopp": Champions-League-Neuling Luca Pfeiffer über seine verrückte Saison mit dem FC Midtjylland

Für Luca Pfeiffer war es der ganz große Sprung: Der 24 Jahre alte Stürmer wechselte im Sommer von den Würzburger Kickers zum dänischen Meister FC Midtjylland - es war gleichzeitig ein Transfer aus der 2. Liga, in die er gerade aufgestiegen war, in die Champions League. Mit seinem neuen Klub spielt er jetzt gegen den FC Liverpool, Ajax Amsterdam und am Dienstagabend (21 Uhr/Sky) gegen Atalanta Bergamo, wo der deutsche Nationalspieler Robin Gosens unter Vertrag steht. Eine Chance auf das Weiterkommen gibt es zwar nicht - die Erlebnisse in der Königsklasse bleiben Pfeiffer & Co. aber ein Leben lang. Anzeige

Im SPORTBUZZER-Interview spricht Pfeiffer über seinen verrückten Transfer nach Dänemark, seine ersten Wochen beim Ex-Klub von Rafael van der Vaart, seine Ziele für die aktuelle Saison und über seinen großen Champions-League-Moment mit Jürgen Klopp.

SPORTBUZZER: Herr Pfeiffer, im Sommer haben Sie die 2. Liga gegen die Champions League getauscht. Wie geht es Ihnen damit? Pfeiffer (24): Ich bin erst zwei Tage vor Transferschluss gewechselt, in eine funktionierende Mannschaft gekommen. Wir haben eine Gruppe erwischt, in der die Chance, weiter zu kommen, nicht so hoch ist. Deshalb habe ich mir gesagt, ich würde jede Minute in der Champions League genießen. An der Anfield Road zu spielen, war ein Erlebnis. Das erzählt man noch seinen Kindern, das kann einem keiner nehmen.

Hätten Sie gedacht, dass Sie dort einmal auflaufen würden? Nein, überhaupt nicht. Ich war immer in Deutschland und realistisch genug, dass es niemals für ganz oben reichen würde. Vor fünf Jahren habe ich noch mit Kumpels in der fünften Liga gekickt, mein Abitur in der Heimat gemacht. Aber es ging mehr und ich wollte herausfinden, wie weit ich es schaffen kann. Ich habe jedes Jahr einen Schritt nach vorne gemacht und meine Wechsel immer gut durchdacht.

Wie meinen Sie das? Als ich 2018 nach Paderborn kam, wurde ich nach Osnabrück verliehen. Wir sind dann in die 2. Liga aufgestiegen, aber da wäre es schon schwer geworden. Mit dem SC hätte ich sogar Bundesliga spielen können, habe aber meinen Vertrag aufgelöst und bin in die Heimat nach Würzburg in die 3. Liga gegangen und wieder aufgestiegen. Ich habe mal einen Schritt zurück gemacht, um zwei nach vorne zu machen, weil mir Spielzeit wichtiger war als alles andere drum herum.

Wie haben Sie die letzten Wochen in der Champions League erlebt und wahrgenommen? Ich habe die Quali noch im Fernsehen gesehen und wusste, dass Interesse an einem Transfer besteht. Da kam kurz der Gedanke, dass ich bald auch Champions League spielen könnte. Dann war ich neu und wusste nicht, ob ich Minuten kriegen würde. Nach zwei oder drei Wochen ging es schon nach Liverpool. Als ich an Jürgen Klopp vorbeigelaufen bin und eingewechselt wurde, musste ich lachen. So richtig realisierte ich das nicht. Dienstags schaue ich die Spiele und weiß, ich bin Mittwoch selbst dran. Das wirkt realitätsfern.

Sie haben über eine Million Euro Ablöse gekostet – eine Rekordeinnahme für Würzburg. Wie haben die Summe und die Champions League die Transferentscheidung beeinflusst? Die Summe war komisch, aber ich habe gemerkt, dass ich doch ein bisschen gut bin (schmunzelt). Es gab auch andere Interessenten, die in der Quali gespielt haben. Ein Angebot vom dänischen Meister, wo ich im Blickfeld bleiben konnte – das hat einfach gepasst. Klar, dachte ich ein bisschen an die Champions League, aber das Ziel war, dorthin zu wechseln, wo ich mein Niveau steigern kann.

Welcher Moment war in der Champions-League-Saison ihr prägendster? Nach dem Spiel an der Anfield Road Arm in Arm mit Klopp in Richtung Kabinen zu gehen. Den kennt jeder, jeder findet ihn sympathisch. Mit ihm ein einfaches Gespräch zu führen, das war am aller prägendsten. Da habe ich gedacht: Jetzt bist du doch ziemlich weit gekommen.

Ihr Team ist bisher punktlos und scheidet sicher aus. Was nehmen Sie trotzdem mit? Es war klar, dass wir jeden Punkt zusammenkratzen müssen. Deshalb geht es jetzt darum, nicht so auszuscheiden. Vor allem in den Heimspielen gegen Ajax und Liverpool wäre mehr drin gewesen. Ich persönlich habe es, glaube ich, ganz gut gemacht. Gegen Liverpool brauchten wir noch einen Stürmer, haben Betrieb gemacht und hatten eine hundertprozentige Chance. Ich habe gemerkt, dass wir mithalten können.