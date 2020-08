Champions Check: Spielpraxis, Heimvorteil, CR7 – Juventus trotz Hinspiel mit guten Karten gegen Lyon

Man könnte meinen, die "Alte Dame" ist etwas bequem geworden in all den Jahren. Nach der vorzeitig perfekt gemachten Meisterschaft trat der 1897 gegründete Juventus F.C. zuletzt geradezu lustlos auf, schenkte beide ausstehenden Ligapartien leichtfertig her, zuletzt beim 1:3 gegen den AS Rom. Und wann immer der Klub zuvor in dieser Saison eine Niederlage einstecken musste, geschah das in den Spielen, die nicht in Turin ausgetragen wurden. Ganze sechsmal in der Liga, im Supercup-Finale gegen Lazio Rom, im Pokal-Finale gegen den SSC Neapel – und im Achtelfinale der Champions League gegen Olympique Lyon, das Hinspiel endete 0:1.

Seine Klasse stellt "Juve" lieber zu Hause unter Beweis, im heimeligen Allianz Stadium, wo man – bis zu dem Rom-Spiel – noch ungeschlagen war und nicht zuletzt deshalb mal wieder den Scudetto einfuhr. Es war der neunte in Folge, in Europas Top-5-Ligen gelang das bislang noch keiner Mannschaft.