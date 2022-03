Juventus Turin empfängt im Champions-League-Achtelfinalrückspiel am Mittwochabend (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) den FC Villarreal. Im Hinspiel konnte Juve seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden und kam nicht über ein 1:1 im Estadio de la Cerámica hinaus. In der Serie A stehen die Turiner mit sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenführer AC Mailand auf dem vierten Platz. Ein Aus im Achtelfinale der Königsklasse wäre gleichbedeutend mit einer Krise in Turin.

Anzeige