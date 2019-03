Eine bittere Niederlage für Cristiano Ronaldo (34) und Juventus Turin. Die Rückkehr in seine alte Wahl-Heimat Madrid, wo er mit den Königlichen Fußballgeschichte geschrieben und u. a. drei Mal in Folge die Champions League gewonnen hatte, wird sich ,,CR7" sicher anders vorgestellt haben. Ein 0:2 ist vor der Partie Juventus Turin gegen Atlético Madrid am Dienstag (21 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) eine schwere Hypothek für den italienischen Rekordmeister und seinen Superstar.

Auf Cristiano Ronaldo mit seiner Bilanz von 22 Toren in 32 Pflichtspielen gegen Atlético kann Juventus-Trainer Massimiliano Allegri bei der propagierten Aufholjagd setzen. Ansonsten muss der Mister eine Notelf ins Rennen schicken. Der Ex-Wolfsburger Andrea Barzagli, Weltmeister Sami Khedira, Mattia di Sciglio fallen verletzt oder erkrankt aus, Alex Sandro fehlt gesperrt, für den angeschlagenen Ex-Bayernprofi Douglas Costa reicht es wahrscheinlich nicht für die Startelf. Für Allegri kein Problem. ,,Ich habe am meisten Spaß, wenn ich in der Patsche stecke", erklärte der Italiener nach dem 4:1-Liga-Erfolg gegen Udinese Calcio, ,,es ist doch herrlich, wenn viele Spieler ausfallen, dann muss ich mir einige Überraschungen überlegen." Kann man mal so sagen... Die Dreierkette mit Martin Caceres, Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini könnte Allegri aus dem Überraschungsei zaubern, ob die drei betagten Herren, allesamt älter als 31, den Super-Sturm von Atlético um Weltmeister Antoine Griezmann stoppen können, bleibt schon allein mit Blick auf das 0:2 aus dem Hinspiel fraglich.,,Wir sind ganz entspannt und wir werden das Rückspiel gewinnen", gibt sich Chiellini selbstbewusst.

Für Atlético Madrid ist die Nummer trotz des 2:0-Hinspielerfolgs noch längst nicht gelaufen. ,,Juventus Turin hat eine großartige Mannschaft. Wir müssen 200 Prozent geben, es wird schwer", glaubt José Maria Gimenez, der am Montag zusammen mit Trainer Diego Simeone die offizielle Pressekonferenz zum Spiel absolvierte. ,,Ruhe und Bodenständigkeit sind zwei wichtige Faktoren, wenn wir morgen ein gutes Fußballspiel abliefern wollen", sagte Simeone am Montag in Turin, ,,es wird ein Duell zweier starker Teams und es wird für uns weniger Chancen geben als im Hinspiel." Der beim FC Bayern auf der Wunschliste stehende Atlético-Abwehrspieler und Weltmeister Lucas Hernández wird verletzungsbedingt nicht spielen können, dafür war allerdings Abwehrchef Diego Godin am Montag im Abschlusstraining mit dabei und wird wohl auflaufen. Diego Costa ist gesperrt, für ihn dürfte Alvaro Morata im Angriff der Spanier in die Startformation rücken.

