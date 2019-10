Bayer 04 fordert Juve und Cristiano Ronaldo! Am zweiten Spieltag ist die Partie Juventus Turin gegen Bayer Leverkusen am Dienstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in Gruppe D ein Gang in die Höhle des Löwen.

Die Ernüchterung für Bayer Leverkusen war nach dem 1:2 zum Start in die Gruppenphase gegen Lokomotive Moskau groß. Die Chance, dass es nun ausgerechnet in Turin besser wird, ist rein statistisch gesehen nicht sehr hoch, denn Bayer konnte keines seiner letzten fünf Gastspiele in Italien gewinnen, kassierte dabei vier Niederlagen. Kommt die Bayer-Elf übers Kollektiv, so hat Juventus Turin in Tor-Maschine Cristiano Ronaldo (34) den überragenden Einzelspieler. ,,CR7" hat in 24 Duellen mit deutschen Mannschaften im Europapokal 26 Treffer erzielt. Immerhin: Leverkusen holte sich zuletzt in der Bundesliga in Augsburg (3:0) und zuvor gegen Union Berlin (2:0) neues Selbstvertrauen, wenngleich diese Gegner nicht mit dem Kaliber von Juventus Turin oder Atlético Madrid - am 22. Oktober gastieren die Rheinländer in der spanischen Hauptstadt - zu vergleichen sind.

Während bei Bayer Leverkusen Leon Bailey passen muss, fehlen bei den Turinern Danilo de Sciglio und der Ex-Bayernprofi Douglas Costa. ,,Wir wissen alles über Juventus. Ich habe immer gerne die Mannschaften von Sarri gesehen. Er ist – wie ich – ein offensiver Coach. Für mich ist das ein sehr interessanter Trainer", ist Bayer-Coach Peter Bosz (55) die Vorfreude auf die Partie am Dienstag anzumerken. Sarri und Juve holten in der italienischen Serie A zwar 16 Punkte aus sechs Spielen, liegen jedoch mit zwei Zählern hinter BVB-Gegner Inter Mailand nur auf Rang zwei. Ein Heimerfolg gegen die Werkself, die in der 2. Gruppenphase 2001/2002 in Turin mit 0:4 unterging, käme Sarri und seinem Team daher nach dem 2:2 zum Auftakt bei Atlético Madrid gelegen. ,,Unser Ziel ist natürlich der Sieg in der Champions League, aber es ist ein Wettbewerb, der in den kleineren Momenten entschieden wird. Ich erwarte morgen ein gutes Ergebnis. Es ist ein schweres Spiel und unser erstes Heimspiel in der Champions League diese Saison", sagte Sarri am Montagabend in Turin.

Wie sehe ich das Spiel Juventus Turin gegen Bayer Leverkusen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Juventus Turin gegen Bayer Leverkusen am Dienstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) und HD. Reporter: Martin Groß.

Wird das Spiel Juventus Turin gegen Bayer Leverkusen live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Juventus Turin gegen Bayer Leverkusen gibt es ab 0 Uhr im frei zu empfangenden Sky-Sender Sky Sport News HD und am Donnerstag im Rahmen der Europa-League-Übertragung bei NITRO. Der ,,Fan-Talk" bei SPORT 1 führt im Free-TV ab 20 Uhr ohne Bewegt-Bilder und auch ohne Standfotos durch den Champions-League-Abend.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das CL-Spiel Juventus Turin gegen Bayer Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Liveticker zum Spiel Juventus Turin gegen Bayer Leverkusen an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.45 Uhr.

