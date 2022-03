Champions League kompakt: Hattrick-Held Benzema stiehlt Mbappé die Show - Real wirft PSG raus

Real Madrid - Paris St. Germain 3:1 (0:1)

Karim Benzema hat seinem französischen Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappé im Giganten-Gipfel zwischen Real Madrid und Paris. St. Germain die Show gestohlen. Der Stürmer der Spanier erzielte beim 3:1 (0:1) im Achtelfinal-Rückspiel einen lupenreinen Hattrick (61, 76. und 78.) und führte die Königlichen in der Champions League somit fast im Alleingang in die Runde der letzten acht Mannschaften. Zuvor hatte noch alles auf einen weiteren Feiertag für Mbappé und Paris hingedeutet. Der 23-Jährige, der bereits beim 1:0 im Hinspiel das einzige Tor erzielt hatte, traf auch in der zweiten Partie zur PSG-Führung (39.) und befeuerte damit den Traum der Franzosen vom ersten Königsklassen-Triumph der Vereinsgeschichte. Benzema brachte diesen dann jedoch zum Platzen.

In der kommenden Saison werden der 34 Jahre alte Routinier und Mbappé wohl gemeinsam auf Torejagd gehen. Dem Vernehmen nach wird Mbappé im Sommer ablösefrei von Paris nach Madrid wechseln. Bis dahin muss der Stürmer die nächste große Königsklassen-Enttäuschung verkraften. Nachdem er mit PSG 2020 im Finale dem FC Bayern unterlag und in der vergangenen Spielzeit im Halbfinale gegen Manchester City Schluss war, bleibt Mbappés Mission in Paris wohl unerfüllt. Real, das in der letzten Spielzeit ebenfalls in der Vorschlussrunde scheiterte (gegen den späteren Champion FC Chelsea), kann hingegen weiter auf den achten Champions-League-Triumph der Klubgeschichte hoffen.

Wer im Achtelfinale auf Madrid mit dem deutschen Nationalspieler Toni Kroos wartet, entscheidet sich am 18. März. Dann findet die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Einziger verbliebener Bundesliga-Klub im Wettbewerb ist der FC Bayern, der sich bereits am Dienstag eindrucksvoll gegen RB Salzburg durchgesetzt hatte.