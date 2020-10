Champions League: Kimmich gegen Atletico wohl dabei - Hernandez sieht Bayern als Titelfavorit

Der deutsche Nationalspieler Joshua Kimmich soll in der Champions League wieder für den FC Bayern auflaufen. Der Mittelfeldspieler fehlte am Wochenende beim 4:1-Sieg bei Arminia Bielefeld, weil er und seine Frau ein zweites Kind erwarten. Doch noch ist das Kind nicht auf der Welt - Kimmich allerdings soll am Mittwoch gegen Atletico Madrid dennoch spielen.

"Heute waren bis auf Tanguy Nianzou und Leroy Sané alle Spieler im Training", sagte Trainer Hansi Flick. Er plane deshalb auch mit Kimmich in der Startelf - ließ allerdings auch offen, ob der 25-Jährige spontan ausfallen könnte, sollte das Kind am Mittwoch kommen. "Wir wissen alle, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Wir wissen aber auch, wie schnell es manchmal gerade beim zweiten Kind gehen kann. Wir hoffen, dass er dabei ist", so der Trainer.

Außenverteidiger Lucas Hernandez glaubt derweil, dass der Triple-Sieger der Vorsaison auch in dieser Saison einer der Favoriten auf den Titel in der Champions League ist. "Wir gehören definitiv dazu. Wir haben großartige Spieler, im Training gibt jeder alles. Es herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf. Wir wollen gemeinsam die hervorragenden Erfolge der letzten Saison bestätigen", sagte der ehemalige Spieler von Atletico Madrid. Schließlich stünde die Champions League für sich. "Es ist die typisch deutsche Mentalität: hier will man gewinnen, gewinnen, gewinnen", sagte der Franzose.